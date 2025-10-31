By Dheeraj Pal
भारत के किस राज्य में बोली जाती है सबसे अधिक भाषाएं?
वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां अलग-अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं।
साथ ही इन लोगों की भाषाएं भी अलग-अलग है। वैसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं।
लेकिन आधिकारिक तौर पर 22 भाषाएं प्रमुख हैं , इन्हें भारतीय संविधान की 8 वीं सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं? चलिए इस बारे में जानते हैं।
भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं।
अरुणाचल प्रदेश में कुल 45 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन कुछ ही भाषाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी लिपि है।
दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियां हैं।
इसके साथ ही 100 से अधिक उप जनजातियां निवास करती हैं।
इस पूर्वोत्तर राज्य की आधिकारिक भाषा भले ही अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी राज्य की कनेक्टिंग और संचार की भाषा है।
