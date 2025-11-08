By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 08, 2025
भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जवान किस राज्य से जाते हैं?
भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के तीन अंग हैं। थल सेना, नौ सेना और वायु सेना।
भारतीय सेना
सैनिकों की संख्या, हथियारों की संख्या और आधुनिक हथियारों की विविधता के आधार पर हमारे देश की सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना बताई जाती है।
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना
भारत के पास सैनिकों की संख्या 14 लाख से ज्यादा है। ये वो सैनिक हैं जो अपनी ड्यूटी पर सक्रिय हैं।
भारतीय सैनिकों की संख्या
इसके अलावा भारतीय सेना में लाखों सैनिक रिजर्व में रखे गए हैं। भारतीय सेना देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।
रिजर्व फोर्स
क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा आर्मी के जवान निकलते हैं?
किस राज्य से सबसे ज्यादा जवान
अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं, जहां से सबसे अधिक आर्मी के जवान निकलते हैं।
जानिए
साल 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ो के मुताबिक, इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश से हैं।
उत्तर प्रदेश
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से करीब 2,18,512 जवान इंडियन आर्मी में हैं।
2 लाख से अधिक सैन्यकर्मी
लिस्ट में दूसरे स्थान पर बिहार है। यहां से करीब 1,04,539 जवान इंडियन आर्मी में हैं। बिहार से वायुसेना में 22,797, नौसेना में 6716 और सेना में 75026 जवान शामिल हैं।
बिहार दूसरे स्थान पर
