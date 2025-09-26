By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
भारत का 'वन प्रदेश' किसे कहा जाता है?
भारत का भौगोलिक स्वरूप काफी विस्तृत है।
भारत
यहां, झील, झरने, नदियां, जंगल, पहाड़ आदि बड़ी संख्या में हैं।
प्राकृतिक संसाधन
क्या आपको पता है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है?
सबसे ज्यादा जंगल कहां?
अगर नहीं पता तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
जानिए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा जंगल जिस प्रदेश में हैं, उसका नाम मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है।
वन प्रदेश की संज्ञा
मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल दूसरे प्रदशों की तुलना में काफी विस्तृत है।
विस्तृत वन क्षेत्रफल
मध्य प्रदेश में लगभग 77,486 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है।
इनते वर्ग किलोमीटर है वन क्षेत्रफल
यहां के प्रमुख जंगलों में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, और सतपुड़ा नेशनल पार्क शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के प्रमुख जंगल
एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
Click Here