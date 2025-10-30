By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
सिंधु या गंगा नदी, किसकी लंबाई अधिक है?
गंगा और सिंधु भारत की दो सबसे अहम नदियां हैं। ये दोनों नदियां सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं।
दो अहम नदियां
इन नदियों का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये लाखों लोगों के जीवन रेखा भी हैं।
जीवन रेखा
गंगा और सिंधु नदी को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सी नदी ज्यादा लंबी है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
ज्यादा लंबी कौन?
सिंधु नदी की बात करें, तो यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है।
सिंधु नदी
सिंधु नदी भारत (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख), पाकिस्तान से बहते हुए अंततः कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है।
अरब सागर में मिलती है
सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। वहीं, इसकी चौड़ाई स्थान और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है।
सिंधु नदी की लंबाई
यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की आधार नदी थी और आज भी भारत-पाकिस्तान की कृषि और जलविद्युत के लिए महत्वपूर्ण है।
सभ्यता की आधार
गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है।
गंगा नदी
बंगाल की खाड़ी
इस यह भारत के विभिन्न राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ऐसे में लंबाई के मामले में सिन्धु नदी, गंगा नदी से काफी लंबी है।
कुल लंबाई
