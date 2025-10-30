By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 30, 2025
भारत के किस रेलवे स्टेशन पर हैं सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म?
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
भारतीय रेलवे
जानकारी के मुताबिक, यहां रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं।
करोड़ों लोग करते हैं यात्रा
हर दिन लगभग हजारों ट्रेन भारत में संचालित की जाती हैं।
चलती हैं हजारों ट्रेन
ट्रेन जिस स्थान पर रुकती है, उसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है।
प्लेटफॉर्म
क्या आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है?
सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन
ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा।
नहीं पता होगा जवाब
अगर आपको नहीं पता कि भारत के किस रेलवे स्टेशन में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं और जानना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
भारत में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां 23 प्लेटफॉर्म है।
हावड़ा जंक्शन
हावड़ा के बाद सियालदह में 21 प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में 18 प्लेटफॉर्म हैं।
ये रेलवे स्टेशन भी हैं लिस्ट में
