पितृपक्ष में किन पौधों को लगाना शुभ होता है?
सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है।
श्राद्ध पक्ष
हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है।
कब से कब तक
यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं।
पितर होंगे प्रसन्न
श्राद्ध के दिनों में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही पेड़-पौधे लगाने का भी विधान है।
पेड़-पौधे लगाने विधान
पीपल को पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इसमें पितरों का वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए।
पीपल का पेड़
पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ को लगाना शुभ होता है। इससे पितर संतुष्ट होते हैं।
पितर होंगे संतुष्ट
शास्त्रों में बरगद को आयु देने वाला और मोक्ष देने वाला पेड़ माना गया है। बरगद के पेड़ को ही साक्षी मानकर माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था।
बरगद
मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान बरगद का वृक्ष लगाना शुभ होता है।
शुभ
अशोक के पेड़ को शुभ माना गया है। इसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस पेड़ को लगाने और इसकी पूजा करने से पितृ देवता संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं।
अशोक
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
