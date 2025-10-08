By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 08, 2025
Faith
करवा चौथ व्रत रखने से कौन से ग्रहों की कृपा बरसती है?
करवा चौथ का व्रत का विशेष महत्व होता है। यह मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा से जुड़ा होता है।
चंद्रमा की पूजा
इस दिन चांद को अर्घ्य देकर पूजा करने से मानसिक शांति, प्रेम और पारिवारिक एकता बढ़ती है।
चांद को अर्घ्य
ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा भावनाओं और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। इसलिए इस व्रत को रखने से चंद्रमा प्रसन्न होकर वैवाहिक जीवन में मिठास और स्थिरता लाता है।
मिठास और स्थिरता
इस व्रत को रखने से शुक्र भी मजबूत होता है। इसको प्रेम और वैवाहिक जीवन का ग्रह माना गया है। करवा चौथ के व्रत में श्रृंगार और वैवाहिक निष्ठा का विशेष महत्व होता है।
शुक्र ग्रह मजबूत
इसलिए इस दिन जो शुक्र ग्रह को व्रत रखकर और विधिवत पूजा करके प्रसन्न करता है, उसका शुक्र मजबूत होता है।
मजबूत होता है शुक्र ग्रह
करवा चौथ पर पत्नी द्वारा रखे गए व्रत से मंगल ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। जिससे वैवाहिक जीवन में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है और जीवनसाथी को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।
मंगल ग्रह प्रसन्न
करवा चौथ के दिन विधिवत पूजा और व्रत से बुध ग्रह भी शुभ प्रभाव देता है। यह ग्रह रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
बुध ग्रह की कृपा
गुरु ग्रह ज्ञान, आशीर्वाद और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। करवा चौथ पर किए गए व्रत और पूजन से गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।
गुरु ग्रह
करवा चौथ का व्रत शनि के शुभ प्रभाव को भी आमंत्रित करता है। इस दिन व्रत रखने से शनि के प्रसन्न होने से परम सुख और सुरक्षा की प्राप्ति होती है।
शनि ग्रह मजबूत
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
