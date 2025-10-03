By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सम्मान और प्रेम में से किसे चुनें? प्रेमानंद जी महाराज ने दिया ये जवाब

वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को लाखों लोग सुनते हैं और उनकी बातों का अनुसरण करते हैं।

प्रेमानंद जी महाराज

उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होते रहते हैं।

प्रवचन होते हैं वायरल

हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे कहते हैं सम्मान अच्छी चीज नहीं है।

सम्मान अच्छा नहीं

दरअसल, प्रेमानंद महाराज से पूछा गया कि सम्मान और प्रेम में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनना चाहिए।

सम्मान और प्रेम में से किसे चुनें?

इसके जवाब में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि सम्मान और प्रेम में से प्रेम को ही चुनना चाहिए।

प्रेम को चुनना चाहिए

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि सम्मान अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिए।

सम्मान क्यों अच्छा नहीं

प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि "सम्मान वह विष है जो देह के अभिमान को बढ़ाकर दुर्गुणों की सृष्टि रच देता है।"

बढ़ता है अभिमान

उन्होंने कहा कि सम्मान हमारे अभिमान को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे अंदर दुर्गुणों का वास हो सकता है। 

दुर्गुणों का वास

उन्होंने कहा कि तुम लोग जानते नहीं हो, लेकिन सम्मान बहुत गलत चीज है।

बहुत गलत चीज है

