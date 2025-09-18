By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 18, 2025

 Faith

नवरात्रि में किस तेल का दीपक जलाना होता है शुभ?

22 सितंबर से शारदीय नवरात्र का 9 दिन का पर्व शुरू हो चुका है। इस दौरान दुर्गा मां के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी।

शारदीय नवरात्रि

हर दिन मां के अलग-अलग रूप की पूजा, पाठ और आरती विधिवत की जाएगी। इन नौ दिन का व्रत कलश स्थापना के साथ शुरू होता है।

पूजा-पाठ

कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति भी मां की प्रतिमा के सामने जलाई जाती है, जो सुख -समृद्धि का कारक माना जाता है। 

अखंड ज्योति

नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति बुझने न पाए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। चलिए जानते हैं कि दीपक किस तेल से जलाएं और किस दिशा में रखें।

किस चीज का दीपक जलाएं

9 दिन के इस पर्व में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीपक देसी घी का ही जलाना चाहिए।

घी का दीपक जलाना

इसके अलावा अखंड ज्योति भी देशी घी की ही जलानी चाहिए।

अखंड ज्योति

जो लोग मां दुर्गा के नाम से नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं, उनको मातारानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

आशीर्वाद

अखंड ज्योति के लौ की चमक सोने के समान होती है, जो सुख, सौभाग्य, धन, उन्नति का सूचक होता है।

उन्नति का सूचक

मां दुर्गा की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। व्यक्ति निरोगी रहता है।

सुखमय

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

