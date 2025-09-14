By Deepali Srivastava
बादाम या नारियल, हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा तेल लगाएं
बालों को बढ़ाने के लिए लोग कई तरह के शैंपू, तेल, कंडीशनर लगाते हैं। लेकिन इसमें सबसे खास होता है हेयर ऑयल।
हेयर ग्रोथ
तेल लगाने से बाल सॉफ्ट, मॉइश्चराइज होते हैं। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि बालों में कौन सा तेल लगाने से ग्रोथ बढ़ेगी।
कौन सा तेल
नारियल और बादाम तेल लगाने से बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। लेकिन चलिए बताते कौन सा तेल बेहतर है।
नारियल या बादाम तेल
नारियल तेल में विटामिन्स, कैप्रिलिक एसिड जैसे अच्छे तत्व होते हैं। कोकोनट ऑयल बालों को नरिश करता है और लंबाई बढ़ाता है।
कोकोनट ऑयल
नारियल तेल लगाने से बालों में प्रोटीन पहुंचता है। प्रोटीन पूरा होने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है।
प्रोटीन की कमी
हेयर स्कैल्प
नारियल तेल बालों को नमी पहुंचाने के साथ स्कैल्प को मजबूत करता है। इससे बाल कम टूटते हैं।
आलमंड ऑयल
बादाम का तेल विटामिन ई और मैग्निशियम से भरपूर होता है। विटामिन ई बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है।
हेयर फॉल
बादाम का तेल बालों का झड़ना या टूटना रोकता है। इससे बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है।
ड्राईनेस खत्म करें
आलमंड ऑयल बालों में नमी पहुंचाता है और ड्राईनेस की समस्या को खत्म करता है।
कौन बेहतर
बादाम या नारियल तेल दोनों ही बालों की ग्रोथ के लिए बेहतर हैं। इसे आप बालों में गुनगुना करके लगाएं।
