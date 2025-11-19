By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
ठंड में कौन सा भोग लगाने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं?
लड्डू गोपाल की सेवा में भोग का विशेष महत्व होता है। मौसम के हिसाब से भक्त उन्हें रोजाना भोग लगाते हैं।
भोग का महत्व
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल को किस चीज का भोग लगाना चाहिए?
क्या लगाएं भोग
ठंड में गोंद के लड्डू खाना सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में इसे खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है।
गोंद के लड्डू
चेहरे पर भी चमक आती है। ऐसे में अगर आप अपने लाला यानी लड्डू गोपाल को सर्दी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें ठंड में गोंद के लड्डूओं का भोग जरूर लगाएं।
लाभ
ठंड में हरी सब्जियां खूब खाई जाती है। ऐसे में सरसों का साग विशेष रूप से भोग के तौर पर लड्डू गोपाल को अर्पित करें।
सरसों का साग
बुध ग्रह मजबूत
मान्यता है कि इससे न सिर्फ लड्डू गोपाल खुश हो जाएंगे बल्कि बुध ग्रह भी कुंडली में मजबूत होंगे।
केसर या हल्दी वाला दूध
ठंड में लड्डू गोपाल को केसर का दूध या हल्दी का दूध या फिर केसर हल्दी दोनों मिश्रित दूध भोग में लगाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल की कृपा बरसती है।
परिणाम
इस चीज का भोग लगाने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होते हैं और उनके शुभ प्रभाव से जीवन में अच्छे परिणाम नजर आने लग जाते हैं।
रबड़ी
ठंड में रबड़ी या उससे बनी चीजों का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल को रबड़ी का भोग लगाने से घर में पारिवारिक शांति स्थापित होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हनुमान जी को कब और कैसे मिली थी गदा?
Click Here