By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 29, 2025
22 और 18 कैरेट गोल्ड में सोने के अलावा क्या-क्या मिलाया जाता है?
सोना अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है, लेकिन 22 और 18 कैरेट गोल्ड में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। आइए जानें इसके पीछे का कारण।
22 और 18 कैरेट गोल्ड
कैरेट सोने की शुद्धता को मापता है। 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना है, जबकि 22K और 18K में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं।
कैरेट क्या है?
22 कैरेट गोल्ड में 91.67 फीसदी शुद्ध सोना होता है। बाकी 8.33 फीसदी अन्य धातुएं जैसे चांदी, तांबा या जस्ता होती हैं।
22 कैरेट गोल्ड की शुद्धता
18 कैरेट गोल्ड में 75 फीसदी शुद्ध सोना और 25 फीसदी अन्य धातुएं होती हैं। यह आभूषणों के लिए मजबूती देता है।
18 कैरेट गोल्ड की शुद्धता
22K और 18K गोल्ड में तांबा, चांदी, जस्ता, निकल या पैलेडियम मिलाया जाता है। ये रंग और मजबूती को प्रभावित करते हैं।
मिलाई जाने वाली धातुएं
तांबा (Copper) 22K और 18K गोल्ड में सबसे ज्यादा मिलाया जाता है। यह सोने को लाल-गुलाबी रंग और कठोरता देता है।
तांबा का उपयोग
चांदी (Silver) और जस्ता (Zinc) सोने को चमक और स्थायित्व देते हैं। ये 18K में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं।
चांदी और जस्ता
निकल और पैलेडियम (Palladium) सफेद सोने (White Gold) के लिए मिलाए जाते हैं। निकल से एलर्जी हो सकती है, इसलिए पैलेडियम बेहतर है।
निकल और पैलेडियम
शुद्ध सोना (24K) नरम होता है, इसलिए मिश्रण से मजबूती, रंग और डिजाइन में विविधता मिलती है। 18K सोना ज्यादा टिकाऊ होता है।
मिश्रण का उद्देश्य
22K और 18K गोल्ड में तांबा, चांदी, जस्ता, निकल या पैलेडियम मिलाकर आभूषण बनाए जाते हैं। सही शुद्धता चुनें और हॉलमार्क चेक करें।
हॉलमार्क चेक करें
