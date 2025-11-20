By Dheeraj Pal
शिवजी का जलाभिषेक करते वक्त किन मंत्रों का जाप करें?
भगवान शिव जलधारी हैं, इसलिए उन्हें जल चढ़ाने की परंपरा है।
मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं।
कहा जाता है कि जल चढ़ाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और शुद्धता प्राप्त होती है।
साथ ही जल चढ़ाने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
इतना ही नहीं जलाभिषेक के दौरान कुछ मंत्रों का जाप भी किया जाता है, ताकि जलाभिषेक का पूरा फल मिल सके। चलिए कुछ खास मंत्रों के बारे में जानते हैं।
जलाभिषेक के मंत्र
ॐ नमः शिवाय।
ॐ शर्वाय नम:।
ॐ विरूपाक्षाय नम:।
ॐ प्रौं ह्रीं ठः।
ॐ विश्वरूपिणे नम:।
ॐ त्र्यम्बकाय नम:।
ॐ कपर्दिने नम:।
ॐ इं क्षं मं औं अं।
ॐ भैरवाय नम:।
ॐ शूलपाणये नम:।
ॐ ईशानाय नम:।
ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय।
ॐ महेश्वराय नम:।
ॐ नमो नीलकण्ठाय।
ॐ पार्वतीपतये नमः।
ॐ पशुपतये नम:।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
