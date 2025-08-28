By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025
भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है, जानें कितनी है स्पीड?
आपने स्पीड ट्रेन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या पता है कि भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
धीमी ट्रेन
देश की ये धीमी ट्रेन मेट्टुपालयम-ऊटी नीलगिरि पैसेंजर ट्रेन है, जो ऊटी और कुन्नूर आने वाले टूरिस्ट की पसंदीदा ट्रेन है
नीलगिरि पैसेंजर ट्रेन
ये टॉय ट्रेन तमिलनाडु में मेट्टुपालयम से ऊटी तक के लिए चलती है। ट्रेन इस सफर में 46 किमी चलती है, जो कि करीबन 5 घंटे का वक्त लेती है।
कहां से कहां तक चलती है
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इसकी औसत गति करीबन 10 से 12 किमी/घंटा ही रहती है। चलिए जानते हैं इतना स्लो क्यों हैं?
स्पीड
ये ट्रेन पहाड़ों पर चलती है और रैंक एंड पिनियन सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिससे तीखी चढ़ाई पर चढ़ सके।
तीखी चढ़ाई
पटरियों में कई तीखे मोड़ और ढलान हैं, इसलिए स्पीड बेहद सीमित रखनी होती है।
स्पीड कम क्यों
ये ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। ये ट्रेन जिस रास्ते से गुजरती है वहां से बड़े ही खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं।
हेरिटेज साइट का हिस्सा
इस रेल लाइन का प्रस्ताव 1854 में रखा गया, लेकिन मुश्किल रास्तों पहाड़ों और ऊंचाई की वजह से निर्माण में काफी रुकावटें आई।
रेल लाइन का प्रस्ताव
जिस वजह से इसका निर्माण 1891 में शुरू हो सका। 1908 में पूरा हुआ।
निर्माण
इस रेल मार्ग पर 208 मोड़, 16 सुरंगे और 250 से अधिक पुल हैं, हर मोड़, सुरंग और पुल ट्रेन की स्पीड को सीमित रखता है।
खासियत
