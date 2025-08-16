By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 16, 2025
डॉक्टर बनने के लिए सबसे छोटा कोर्स कौन सा है?
अधिकतर छात्रों का सपना डॉक्टर बनने का होता है। लेकिन समय और पैसे की वजह से बहुत से लोग इस फील्ड से दूरी बना लेते हैं।
डॉक्टर बनने का सपना
वैसे डॉक्टर पेशे को बहुत सम्मान भी मिलता है। कई तरह के कोर्स होते हैं, जिन्हें कंप्लीट कर डॉक्टर बना जा सकता है।
सम्मान का पेशा
डॉक्टर बनने के लिए MBBS, BDS, BAMS, BHMS जैसे आदि कोर्स किए जाते हैं।
कोर्स
एमबीबीएस कोर्स मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर डिग्री है।
पॉपुलर डिग्री
लेकिन टफ कॉम्पिटिशन और ज्यादा फीस के चलते हर कोई यह सपना पूरा नहीं कर पाता।
सपना पूरा
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स छोटा है, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं।
छोटा कोर्स
MBBS, BDS, BAMS, BHMS में सबसे छोटा कोर्स BDS का है।
BDS
बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 5 साल की प्रोग्राम है।
5 साल का प्रोग्राम
इसमें 4 साल आपको एकेडमिक्स में देने पड़ते हैं और एक साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। बीडीएस के लिए नीट यूजी के जरिए एडमिशन मिलता है।
कैसे होगा एडमिशन
यानी 5 साल बाद एक डॉक्टर बन सकते है। हालांकि आप इस कोर्स में मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर सकते हैं।
मास्टर्स डिग्री भी
