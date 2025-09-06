By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है?
भारत में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक किले हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस हैं।
फेमस
ये ऐतिहासिक किले देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के प्रतीक हैं। इन किलों को देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं।
सांस्कृतिक विरासत
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है? चलिए आज हम आपको ऐसे 2 किले के बारे में बताते हैं जो सबसे पुराने माने जाते हैं।
पुराना किला
भारत का सबसे पुराना किला, किला मुबारक को माना गया है। इसका निमार्ण 90 से 110 ईस्वी के बीच किया गया था।
किला मुबारक
इसके संस्थापक राजा डब थे जो वेना पाल के पूर्वज थे। इस किला मुबारक ने कई लड़ाइयों और आक्रमणों को अंजाम दिया गया। यह किला बठिंडा का एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक स्थल है।
संस्थापक
कहते हैं कि 1239 में इस किले में रजिया सुल्तान या सुल्तान को उनके ही सेवक अल्तुनिया ने बंदी बना दिया था।
रजिया सुल्तान को बनाया बंदी
रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थीं। इसी वजह से इस किले को रजिया सुल्तान किला के नाम से भी जाना जाता है।
पहली महिला शासक
यह भारत के सबसे ऊंचे किलों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 118 फीट है। इसके मुख्य परिसर के अंदर दो गुरुद्वारे भी हैं। इस किले को छोटी ईंटों से बनाया गया है।
खासियत
वहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा किला भी भारत के सबसे पुराने किले में से एक है। इस किले ने कई आक्रमणों को झेला है।
कांगड़ा किला
