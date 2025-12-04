By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 04, 2025
भारत की सबसे हाई-स्पीड ट्रेन कौन सी है?
भारत का रेल नेटवर्क हाल के वर्षों में काफी बदल गया है, खासकर जब से नई और आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हुई है।
आधुनिक ट्रेन
हालांकि भारत में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेनें नहीं बनी है।
स्पीड ट्रेनें
देश की सबसे तेज सेमी हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है।
वंदे भारत एक्सप्रेस
वंदे भारत की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि वास्तविक स्पीड कई वजहों पर निर्भर करती है।
अधिकतम स्पीड
ट्रेन की वास्तविक स्पीड ट्रेन की क्वालिटी और रखरखाव आदि पर निर्भर रखती है।
क्वालिटी और रखरखाव
वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, भारत की पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है।
पहली ट्रेन
इसे 2019 में शुरू किया गया था और यह नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती है।
दिल्ली से वाराणसी
आज देश में कुल 150 वंदे भारत सेवाएं दे रही है।
सेवाएं
इसमें दो तरह के कोच होते हैं - एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार।
कोच
