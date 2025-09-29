By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 29, 2025
दुनिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है?
क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या नाम था? क्या आज भी यहां पढ़ाई होती है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
यूरोप में एक देश है चेकिया, जिसे पहले चेक रिपब्लिक के तौर पर जाना जाता था। यहां राजधानी प्राग है, जहां दुनिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है।
इसका नाम चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी (CTU) है।
18 जनवरी 1707 को स्थापित CTU को उस समय प्राग में एस्टेट्स इंजीनियरिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था।
इसकी स्थापना सम्राट जोसेफ प्रथम के आदेश से हुई थी। यहां आज भी पढ़ाई होती है और दुनिया के कोने-कोने से स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते हैं।
प्राग में स्थित इस यूनिवर्सिटी का मकसद मिलिट्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाना था।
कॉलेज के पहले प्रोफेसर, क्रिश्चियन विलेनबर्ग ने सिर्फ 12 छात्रों की एक छोटी क्लास से यहां पढ़ाने की शुरुआत की।
उस समय उस युग के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे किलेबंदी की कला और सिविल इंजीनियरिंग।
आगे चलकर यहां कई और तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे।
कुछ नए प्रोफेसर्स भी जुड़े और फिर इसे 1806 में हुए एक बड़े बदलाव के बाद ये प्राग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बन गया।
