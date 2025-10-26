By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 26, 2025

IAS-IPS में से कौन बड़ा होता है? जानिए दोनों की पावर

आईएएस और आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को पास करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावर किसके पास होती है।

IAS और IPS

IAS का फुल फॉर्म Indian Administrative Service  यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा है। ये देश के प्रशासनिक सिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं।

IAS कौन होता है

आईएएस का काम नीतियां बनाना, उन्हें लागू करना और जिले से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक प्रशासन को संभालना होता है।

नीतियां बनाना

IAS अधिकारी का कार्य किसी जिले में कलेक्टर या DM बनकर काम करना। साथ ही सरकारी योजनाओं को लागू कराना।

योजनाएं लागू करना

आईएएस अफसर का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और दूसरे विभागों से समन्वय करना और राज्य और केंद्र स्तर पर नीतिगत फैसले लेना।

अन्य कार्य

आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service),  देश की सुरक्षा व्यवस्था और कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

IPS कौन होता है?

जहां IAS प्रशासनिक फैसले लेता है, वहीं आईपीएस उन फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करवाता है।

IPS के काम

IPS अधिकारी के मुख्य काम अपराध रोकना और अपराधियों को सजा दिलवाना है। साथ ही राज्य और जिले की कानून-व्यवस्था संभालना है। 

कानून-व्यवस्था

इसके अलावा ट्रैफिक, खुफिया जानकारी और VIP सुरक्षा की देखरेख और राज्य पुलिस, CRPF, BSF जैसी एजेंसियों में अहम भूमिका निभाना।

भूमिका

एक आईएएस अधिकारी के पास प्रशासनिक नियंत्रण ज्यादा होता है। किसी जिले में आईएएस अधिकारी DM यानी डिस्ट्र्रिक मजिस्ट्रेट होता है।

डिस्ट्र्रिक मजिस्ट्रेट

वह पुलिस अधीक्षक (SP या IPS) का वरिष्ठ अधिकारी होता है। यानी जिला स्तर पर IAS की पावर ज्यादा होती है। जबकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था में IPS की भूमिका सबसे अहम होती है।

ज्यादा शक्तियां

