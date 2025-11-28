By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
अंडे या बच्चे देने वाले सांपों में कौन ज्यादा खतरनाक
सांपों की दुनिया रहस्यमयी है। धरती पर सांपों की लाखों प्रजातियां हैं। जिनमें से कुछ जहरीले होते हैं और कुछ नहीं।
रहस्यमयी दुनिया
साथ ही सांपों में प्रजनन की दो प्रमुख विधियां होती हैं। कुछ सांप अंडे देते हैं, जबकि कुछ बच्चों को जीवित जन्म देते हैं।
प्रजनन
लेकिन सांपों को लेकर एक आम धारणा यह भी है कि अंडे देने वाले सांप अधिक खतरनाक होते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे देने वाले सांपों में हजार गुना अधिक विष होता है।
अंडे व बच्चे देने वाले सांप
एक्सपर्ट की मानें, तो इनका खतरनाक होना उनके प्रजनन विधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके विष (जहर) के प्रकार, मात्रा, आक्रामकता और काटने की क्षमता पर निर्भर करता है।
निर्भर
कोबरा, किंग कोबरा, रैट स्नेक, पाइथन, और गार्टर स्नेक अंडे देते हैं। ये सांप आमतौर पर एक समय में कई अंडे देते हैं और उन्हें गर्म और सुरक्षित जगहों पर रखते हैं।
अंडे देने वाले सांप
वाइपर, रैटलस्नेक, गिलनॉस स्नेक, और बोआ कंस्ट्रिक्टर सीधे तौर पर बच्चों को जन्म देते हैं। इन सांपों में भ्रूण मां के शरीर के अंदर ही विकसित होता है।
बच्चे देने वाले सांप
कोबरा, किंग कोबरा, रसेल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, और ब्लैक माम्बा दुनिया के सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं। बता दें कि बेबी कोबरा को “कील फॉर डेथ” कहा जाता है।
बेबी कोबरा
बेबी कोबरा बाइट करते समय यह नियंत्रित नहीं कर पाता कि उसे कितना जहर छोड़ना है। एक बार बाइट करने पर वह अपना पूरा जहर छोड़ देता है, जिससे मौत की संभावना बढ़ जाती है।
मौत की संभावना
कोबरा और पाइथन जैसे सांप अंडे देते हैं। कोबरा जो अंडे देता है बेहद विषैला और आक्रामक होता है।
आक्रामक सांप
वाइपर और रैटलस्नेक जैसे सांप सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और बेहद जहरीले होते हैं।
वाइपर और रैटलेस्नेक
इंसान अधिक से अधिक कितने घंटे तक जाग सकता है?
Click Here