By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
हेल्दी फूड: पनीर और टोफू में किसे चुनें?
पनीर और टोफू दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं पर उनके पोषण मूल्य में अंतर होता है।
पनीर, टोफू
पनीर, दूध से बना होता है और इसमें कैल्शियम व विटामिन D होता है।
पनीर
टोफू, सोयाबीन से बनता है और इसमें आयरन व मैग्नीशियम अधिक होता है।
टोफू
पनीर में वसा और कैलोरी अधिक होती है, वजन घटाने में टोफू बेहतर विकल्प हो सकता है।
1
टोफू लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए उपयुक्त है, पनीर नहीं।
2
पनीर में संतृप्त वसा होती है जो हृदय के लिए हानिकारक हो सकती है।
3
टोफू में फाइटोएस्ट्रोजेन्स होते हैं जो हार्मोन संतुलन में सहायक होते हैं।
4
शाकाहारी लोगों के लिए पनीर और टोफू दोनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।
प्रोटीन
खाने की आदतें और स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार पनीर या टोफू का चुनाव करें।
सही चुनाव
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह
लें
।
नोट
मखाना में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है
Click Here