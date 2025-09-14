By Navaneet Rathaur
PUBLISHED July 5, 2024
LIVE HINDUSTAN
Trending
बिच्छू और सांप में सबसे ज्यादा किसका जहर खतरनाक होता है?
सांप और बिच्छू ऐसे जहरीले जीव हैं, जिन्हें देखकर हर कोई सहम जाता है। खासकर बारिश के मौसम में ये घर के आसपास जरूर दिख जाते हैं।
सांप और बिच्छू
अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे, तो कुछ देर तक तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जान जाने की संभावना ना के बराबर रहती है।
बिच्छू का डंक
सांप के साथ ऐसा नहीं है। अगर जहरीला सांप काट ले और समय पर सही इलाज मिल जाए, तो जान बच सकती है। अगर थोड़ा भी देर हो जाए, तो जान का खतरा बढ़ जाता है।
जान का खतरा
कई लोगों के दिमाग में यह भी घूमते रहता है कि सांप और बिच्छू के जहर में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? आज हम आपको इनके जहर के बारे में विस्तार से बताएंगे।
कौन है ज्यादा खतरनाक?
बता दें कि सांप से ज्यादा खतरनाक बिच्छू का जहर होता है। लेकिन बिच्छू के डंक से जो जहर निकलता है वो सांप की तुलना में बहुत कम होता है।
बिच्छू में कम जहर
अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू डंक मारता है, तो उसका जहर बहुत कम मात्रा में ही शरीर के अंदर जाता है। वहीं सांप जब किसी को काटता है, तो एक ही बार में बहुत ज्यादा जहर निकालता है।
सांप में ज्यादा जहर
सांप से निकलने वाला जहर का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जो शरीर के अंदर जाते ही तुरंत नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है।
सांप के जहर से नुकसान जल्दी
बता दें कि सांप के डसने से एक ही बार में ज्यादा जहर निकलने के कारण इसे बिच्छू से ज्यादा खतरनाक माना जाता है।
खतरनाक माने जाते हैं सांप
हालांकि, बिच्छू का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी व्यक्ति को वो पैरालाइज भी कर सकता है।
पैरालाइज कर सकता है जहर
बता दें कि दुनियाभर में बिच्छुओं की 2500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें 30 प्रजातियों का जहर इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होता है।
बिच्छुओं की खतरनाक प्रजातियां
लाल ही नहीं बैंगनी और हरा भी होता है खून का रंग
Click Here