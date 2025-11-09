By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 09, 2025
भारत के किस राज्य में है सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट?
भारत में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट्स हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं
सबसे अधिक एयरपोर्ट्स
सभी भारतीय राज्यों में, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसके पास पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है।
UP में सबसे अधिक
लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसे साल 2012 से पहले लॉन्च किया गया था। ये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक प्रमुख केंद्र है।
लखनऊ
वाराणसी में भी एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन भी साल 2012 से पहले किया गया था।
वाराणसी में
कुशीनगर में भी एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसका नाम कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसे साल 2021 में शुरू किया गया था।
कुशीनगर में
महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या में है। इसे साल 2023 में शुरू किया गया था। राम जन्म भूमि को एक पवित्र शहर के रूप में देखते हैं।
अयोध्या में
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NIA) को हाल ही में जेवर में शुरू किया गया है। ये देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा।
नोएडा
हालांकि, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (HYD) भी सबसे बड़ा है, जो करीब 5500 एकड़ में फैला है।
बड़ा एयरपोर्ट
अन्य राज्यों की बात करें, तो तमिलनाडु में 4, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक में 2, पश्चिम बंगाल में 2, पंजाब में 1 और राजस्थान में 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
अन्य राज्यों में
देश की राजधानी दिल्ली में फैला हुआ इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 5100 एकड़ में बना है।
दिल्ली में
