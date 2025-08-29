By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किसके?
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाए हैं यह सवाल कई लोगों के दिमाग में होगा।
पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
जानिए किसने बनाए
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
किंग कोहली ने साल 2012 से 2024 तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 11 टी-20 मैच खेले।
कुल 11 मैच खेले
इन 11 टी-20 मैचों की सभी 11 पारियों में विराट कोहली को बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया।
11 पारियों में की बल्लेबाजी
विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की कुल 11 पारियों में 70.28 की एवरेज और 123.92 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार बल्लेबाजी की।
औसत और स्ट्राइक रेट
विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 492 रन बनाए।
बनाए इतने रन
इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक भी जड़े।
5 अर्धशतकीय पारियां
पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 82 रन नाबाद रहा। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 49 चौके और 11 छक्के भी जड़े।
सर्वोच्च स्कोर और चौके-छक्के
