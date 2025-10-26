By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 26, 2025
देव दीपावली के दिन किस देवी-देवता की पूजा होती है?
देव दीपावली का पर्व बेहद खास होता है। यहा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है।
पूर्णिमा तिथि
दिवाली के बाद इस दिन को देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव दीपावली पर किस देवी देवता की पूजा अर्चना होती है।
किसकी करें पूजा
पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर सभी देवी-देवता शिव की नगरी काशी में गंगा तट पर आते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद वे शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाने की परंपरा है।
मान्यताएं
इस दिन को शास्त्रों में त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ देवाधिदेव भगवान शिव की भी पूजा की जाती है।
त्रिपुरारी पूर्णिमा
इस त्यौहार का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह कृत्तिका नक्षत्र में पड़ता है। इसीलिए इसे महाकार्तिक कहा जाता है।
महाकार्तिक
कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों के पहले धर्म गुरु गुरुनानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन गुरुनानक जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है।
गुरुनानक देव
इस साल ये पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा की जाती है।
लक्ष्मी नारायण और शिव की पूजा
इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस पर विजय प्राप्त की थी।
विजय प्राप्त
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने इसी दिन अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था।
अवतार
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
