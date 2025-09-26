By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
जापान में लोग किस भगवान की पूजा करते हैं?
हर एक देश में धर्म को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग किस देवता की पूजा करते हैं।
मान्यताएं
बता दें कि जापान में मुख्य रूप से दो बड़े धर्म साथ-साथ चलते हैं – शिंतो धर्म और बौद्ध धर्म।
दो बड़े धर्म
शिंतो जापान का सबसे पुराना और पारंपरिक धर्म है। यह प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर आधारित है।
शिंतो धर्म
शिंतो में 'कामी' नाम के देवी-देवताओं को पूजा जाता है। जापान में आपको जगह-जगह शिंतो मंदिर (जिन्हें जिंजा कहते हैं) मिलेंगे।
पूजा
लोग इन मंदिरों में प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने जाते हैं। शिंतो धर्म जीवन के उत्सव और शुद्धता पर जोर देता है।
शुद्धता पर जोर
वहीं, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। जापान में बौद्ध धर्म के कई अलग-अलग संप्रदाय हैं।
बौद्ध धर्म
बौद्ध मंदिरों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और शांति व ज्ञान की तलाश करते हैं। बता दें कि बौद्ध धर्म चीन और कोरिया के रास्ते जापान आया था।
कैसे आया बौद्ध धर्म
जापान के लोगों की खास बात यह है कि ये दोनों धर्मों का पालन करते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जापानियों के लिए यह सामान्य है।
पालन
उदाहरण के रूप में, वे शिंतो मंदिर में शादी करते हैं और बच्चे के जन्म का जश्न मनाते हैं, जबकि अंतिम संस्कार बौद्ध मंदिर में होते हैं।
परंपरा
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन धर्मों को जीवन के अलग-अलग पहलुओं से जोड़कर देखते हैं।
पहलु
ये हैं दुनिया की 10 सबसे जहरीली मकड़ियां
Click Here