By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चंद्र दोष से बचने के लिए कौन का रत्न पहनना चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत अधिक महत्व हैं क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन कुंडली में मौजूद ग्रहों से होता हैं।
कनेक्शन
शायद यही वजह है कि ग्रहों के कमजोर या मजबूत होने और उनके शुभ या अशुभ असर से रत्न जुड़े रहते हैं।
रत्न
आज हम ऐसे रत्न की बात करेंगे, जिसे पहनने से चंद्र दोष समाप्त होता है। यह रत्न मोती है।
मोती
मोती को चंद्रमा का कारक माना जाता है। रत्न शास्त्र के अनुसार, जो व्यक्ति मोती को धारण करता हैं उसके ऊपर मां लक्ष्मी की भी कृपा हमेशा बनी रहती हैं।
चंद्रमा का कारक
हालांकि मोती पहनने का शुभ दिन और सही तरीका होता है। चलिए इसे पहनने के नियम के बारे में जानते हैं।
तरीका
मान्यता है कि गोल या फिर लंबे आकार का मोती पहनना सबसे शुभ होता है।
मोती का आकार
मोती का गुण चित्त को शांत करने वाला समझा जाता है। यह मन पर सीधा असर होता है।
शांत करने वाला
ज्योतिषों के अनुसार जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता हैं या फिर दिमाग इधर-उधर भागता रहता हैं तो उन्हें मोती धारण करना चाहिए।
गुस्सा करे शांत
मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन लग्न वालों को मोती पहनना सबसे ज्यादा शुभफलदायी होता है।
इन्हें पहनना चाहिए
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
