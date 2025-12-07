By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
फ्लाइट में कौन सा फल ले जाना है वर्जित?
समय बचाने के लिए लोग अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं। फ्लाइट में सफर करने के अपने नियम हैं।
नियम
अपने ट्रैवल फेयर है, जिसे आप चाह करके भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती भी आपको भारी जुर्माना देने या फिर जेल के पीछे भेज सकती है।
जुर्माना
फ्लाइट में बहुत सख्त चेकिंग की जाती है। फ्लाइट में सफर करते समय यात्रियों को कई सामानों को ले जाने की परमिशन नहीं होती है।
चेकिंग
क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में आप एक फल को बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं। चलिए इस फल के बारे में जानते हैं।
क्या नहीं ले जा सकते हैं
फ्लाइट में विस्फोटक, पेट्रोल, डीजल, चाकू, कैंची, पटाखे, लिक्विड पदार्थ, अचार, तेल (कुछ फ्लाइट्स में), ज्वलनशील पदार्थ, धारदार वस्तुएं नहीं ले जा सकते हैं।
लिस्ट
साथ ही एसिड, एल्कोहल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माचिस, लाइटर, ऑयल, ग्रीस आदि कई ऐसी ही चीजों को फ्लाइट में ले जाने की सख्त मनाही होती है।
सख्त मनाही
वैसे तो खाने-पीने की कई चीजों को ले जाने की परमिशन होती है, जिसमें कुछ फल भी शामिल हैं। प्लेन में आपको कुछ फ्रूट सर्व भी किया जाता है।
फ्रूट सर्व
विमान में आप सूखा नारियल कभी नहीं ले जा सकते हैं। अगर ये आपके बक्से, बैग से चेकिंग के दौरान निकल गया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
सूखा नारियल
इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि सूखे नारियल को ज्वलनशील कैटेगरी का सामान माना जाता है।
ज्वलनशील
दरअसल, नारियल का ऊपरी भाग सूखा होता है, जिसमें आसानी से आग लग सकती है।
आग लग सकती है
दुनिया के किन देशों में भी चलता है रुपया?
Click Here