By Mohit
PUBLISHED Oct 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की पार्टनर

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स शादीशुदा भी हैं। अंग्रेज क्रिकेटर्स की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

आज हम आपको इग्लैंड क्रिकेटर्स की वाइफ से मिलवा रहे हैं जिनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है।

आइए मिलते हैं

Source: Insta

इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रुक की होने वाइफ वाइफ का नाम लूसी लाइल्स है। इस कपल ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही सगाई कर ली थी।

ब्रुक की वाइफ

Source: Insta

बेन डकेट की वाइफ का नाम पेज ओगबोर्न है। पेज पेशे से मॉडल हैं और अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

डकेट की वाइफ

Source: Insta

इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट की वाइफ का नाम कैरी कोटेरेल है। कैरी लुक्स के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।

रूट की वाइफ

Source: Insta

इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर सैम कुर्रन की गर्लफ्रेंड का नाम इसाबेला साइमंड्स है। कपल काफी समय से रिलेशनशिप में है।

 सैम कुर्रन

Source: Insta

विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की वाइफ का नाम लुईस है। लुईस तीन बच्चों की मां हैं और पेशे से फिटनेस ट्रेनर हैं।

बटलर की वाइफ

Source: Insta

इंग्लैंड के विस्फोटक बैटर फिल साल्ट की गर्लफ्रेंड का नाम एबी मैक्लेवेन हैं।

साल्ट की गर्लफ्रेंड

Source: Insta

मार्क वुड की वाइफ का नाम सारा वुड है। इस कपल का एक बच्चा भी है।

वुड की वाइफ

Source: Insta

कभी ऐसा था चहल-धनश्री का लव बॉन्ड

 Click Here