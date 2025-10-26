By Mohit
ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की पार्टनर
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स शादीशुदा भी हैं। अंग्रेज क्रिकेटर्स की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
आज हम आपको इग्लैंड क्रिकेटर्स की वाइफ से मिलवा रहे हैं जिनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है।
इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रुक की होने वाइफ वाइफ का नाम लूसी लाइल्स है। इस कपल ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही सगाई कर ली थी।
बेन डकेट की वाइफ का नाम पेज ओगबोर्न है। पेज पेशे से मॉडल हैं और अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट की वाइफ का नाम कैरी कोटेरेल है। कैरी लुक्स के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।
इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर सैम कुर्रन की गर्लफ्रेंड का नाम इसाबेला साइमंड्स है। कपल काफी समय से रिलेशनशिप में है।
विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की वाइफ का नाम लुईस है। लुईस तीन बच्चों की मां हैं और पेशे से फिटनेस ट्रेनर हैं।
इंग्लैंड के विस्फोटक बैटर फिल साल्ट की गर्लफ्रेंड का नाम एबी मैक्लेवेन हैं।
मार्क वुड की वाइफ का नाम सारा वुड है। इस कपल का एक बच्चा भी है।
