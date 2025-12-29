By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 29, 2025
Faith
सोमवार को व्रत और पूजा करने से कौन से दोष दूर होते हैं?
हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता और ग्रह को समर्पित होता है। ऐसे में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है।
शिव को समर्पित
भगवान शिव की कृपा पाने के लिए लोग सोमवार को व्रत रखते हैं। साथ ही उनकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं।
व्रत रखते हैं
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार को व्रत रखने से कौन से दोष दूर होते हैं और क्या-क्या लाभ मिलता है? चलिए इस बारे में जानते हैं
व्रत से लाभ
मान्यता है कि सोमवार को शिव पूजा करने से ग्रहों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही धन लाभ, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति भी मिलती है।
लाभ
मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है।
चंद्र दोष से मुक्ति
कथा
पौराणिक कथा के मुताबिक, चंद्र देव ने सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना कर अपने रोग से मुक्ति पाई थी।
इच्छाएं पूरी
इसलिए इस दिन सच्चे मन से की गई शिव पूजा से विवाह, संतान, धन और स्वास्थ्य से जुड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं।
महिलाएं करती हैं व्रत
विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और दांपत्य सुख के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं।
महामृत्युंजय मंत्र
शिव मंत्रों का जाप करने से दोष दूर होते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र “ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥” का जाप कर सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
