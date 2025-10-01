यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं?

By Dheeraj Pal
October 01, 2025
यूपी का एक जिला ऐसा भी है जहां 17 नदियां बहती हैं। यह जिला आजमगढ़ है।
आजमगढ़ को 'ऋषियों की धरती' के नाम से जानी जाती है। यहां पर 3 महान ऋषियों की तपोस्थली आज भी मौजूद है।
इसके अलावा आजमगढ़ को 'नदियों की धरती' भी कहा जाता है, आजमगढ़ जिले में 17 छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं।
आजमगढ़ में बहने वाली सबसे मुख्य नदी घाघरा और तमसा है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है।
जिले में घाघरा नदी जनपद के उत्तरी सीमा पर पश्चिम–पूर्व की ओर लगभग 45 किलोमीटर की लंबाई में बहती है।
तमसा नदी जिले की दूसरी सबसे मुख्य नदी है जो आजमगढ़ जनपद को लगभग तीन ओर से घिरे हुए हैं।
यह नदी अंबेडकर नगर से निकलकर आजमगढ़ जिले में प्रवेश करती है और मऊ होते हुए बलिया जिले में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है।
इसके अलावा गंगी नदी भी आजमगढ़ में बहने वाली नदी है। वहीं, बेसों नदी जिले के खालिसपुर गांव के ताल से उत्पन्न होती है।
अन्य नदियों में बेसो, उदंती, मंगाई, भैंसही, लोनी, दोना, ओरा , बागड़ी , सुकसुई, कयाड़, और बागड़ी नदी शामिल हैं।
