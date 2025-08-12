By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर के मंदिर में गलती से भी एक साथ ना रखें इन देवी-देवताओं की तस्वीरें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। लेकिन कुछ देवी-देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां एक साथ रखने से नकारात्मकता बढ़ सकती है।
घर के मंदिर में वास्तु नियम
घर के मंदिर में सही तरीके से मूर्तियों को रखे से सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। लेकिन गलत मूर्तियां रखने से ऊर्जा असंतुलन, गृह क्लेश और आर्थिक तंगी हो सकती है।
मंदिर का महत्व
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर के मंदिर में एक से अधिक शिवलिंग रखना अशुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा और रुकावटें पैदा करता है।
एक से अधिक शिवलिंग
दो शालिग्राम भगवान की मूर्तियां एक साथ रखने से वास्तु दोष लगता है, जिससे सुख-शांति भंग हो सकती है और भगवान विष्णु का क्रोध संभव है।
शालिग्राम भगवान
हनुमान जी और शनि देव की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दोनों की ऊर्जा विपरीत है, जिससे घर में अशांति बढ़ती है। शनि देव की मूर्ति घर में रखने से बचें।
हनुमान जी और शनि देव
मां काली का उग्र रूप और मां लक्ष्मी का सौम्य स्वरूप एक साथ नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक हानि और तनाव बढ़ सकता है।
मां काली और मां लक्ष्मी
खंडित या टूटी मूर्तियां घर के मंदिर में रखना अशुभ है। इन्हें तुरंत नदी में प्रवाहित करें।
खंडित मूर्तियां
मंदिर को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में रखें। साफ-सुथरा और शांत स्थान चुनें। अधिक मूर्तियां रखने से बचें ताकि ऊर्जा संतुलित रहे।
मंदिर की सही दिशा
शिवलिंग, शालिग्राम, हनुमान-शनि और काली-लक्ष्मी की मूर्तियां एक साथ न रखें। वास्तु नियमों का पालन करें और घर में सकारात्मकता बनाए रखें।
सुख-शांति के लिए वास्तु नियम
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
फेंगशुई टिप्स: जापानी बिल्ली को सौभाग्यशाली क्यों माना जाता है?
Click Here