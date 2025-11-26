By Mohit
PUBLISHED Nov 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
डिंपल यादव के पास कौन-सी डिग्री है?
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव काफी चर्चा में रहती हैं।
चर्चा में रहती हैं
Source: Insta
डिंपल यादव और अखिलेश ने लव मैरिज की थी। कपल के दो बच्चे भी हैं।
दो बच्चे भी हैं
Source: Insta
डिंपल मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली हैं। हालांकि उनका जन्म 1978 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। पिता आर्मी से रिटायर हैं।
मूल रूप से
Source: Insta
डिंपल यादव कितनी पढ़ी-लिखी हैं आइए अब इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
कितनी पढ़ी?
Source: Insta
डिंपल की शुरुआती स्कूली शिक्षा लखनऊ से हुई थी। उन्होंने 1995 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी।
इंटरमीडिएट की पढ़ाई
Source: Insta
साल 1998 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बी.कॉम की डिग्री हासिल कर ली थी।
बी.कॉम की डिग्री
Source: Insta
साल 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर हुए उप-चुनाव से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी।
पहला चुनाव
Source: Insta
पहले चुनाव में डिंपल को कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2012 में कन्नौज सीट पर हुए हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी।
मिली थी हार
Source: Insta
आपको बता दें कि मौजूदा समय में डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं।
मैनपुरी से सांसद
Source: Insta
लालू की बेटी रोहिणी संग तस्वीरें
Click Here