डिंपल यादव के पास कौन-सी डिग्री है?

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव काफी चर्चा में रहती हैं।

डिंपल यादव और अखिलेश ने लव मैरिज की थी। कपल के दो बच्चे भी हैं।

डिंपल मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली हैं। हालांकि उनका जन्म 1978 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। पिता आर्मी से रिटायर हैं।

डिंपल यादव कितनी पढ़ी-लिखी हैं आइए अब इसपर एक नजर डाल लेते हैं।

डिंपल की शुरुआती स्कूली शिक्षा लखनऊ से हुई थी। उन्होंने 1995 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी।

साल 1998 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बी.कॉम की डिग्री हासिल कर ली थी।

साल 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर हुए उप-चुनाव से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी।

पहले चुनाव में डिंपल को कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2012 में कन्नौज सीट पर हुए हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी।

आपको बता दें कि मौजूदा समय में डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं।

