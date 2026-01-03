By Navaneet Rathaur
मनी प्लांट लगाने के लिए सबसे शुभ दिन कौन-सा होता है?

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद माना जाता है। इसे सही दिन और विधि से लगाने से घर में धन और समृद्धि की बरसात होती है। आइए जानें सबसे शुभ दिन कौन सा है?

मनी प्लांट

शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन है। इस दिन मनी प्लांट लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती। शुक्रवार ही सबसे उत्तम दिन है।

सबसे शुभ दिन - शुक्रवार

शुक्र ग्रह धन और वैभव का कारक है। शुक्रवार को लगाया मनी प्लांट तेजी से बढ़ता है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र दोनों में इसका महत्व बताया गया है।

क्यों शुक्रवार अच्छा?

मनी प्लांट कभी चुराकर या मांगकर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा बाजार से खरीदें। इससे पौधे का शुभ प्रभाव पूरा मिलता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।

बाजार से खरीदकर ही लाएं

मनी प्लांट लगाते समय कोई दूसरा व्यक्ति ना देखे। यह गुप्त रखने से पौधे का पूरा फल मिलता है। नजर या बुरी ऊर्जा से बचाव होता है।

कोई ना देखे लगाते समय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में लगाएं। यह गणेश जी की दिशा है। इससे विघ्न दूर होते हैं और धन आकर्षित होता है।

सही दिशा

शुक्रवार को सुबह लक्ष्मी जी के सामने पौधा रखकर आशीर्वाद लें। फिर सुंदर गमले या कांच की बोतल में लगाएं। पानी में रखें तो और भी शुभ।

लगाने की सही विधि

मनी प्लांट को पानी में रखने से यह तेजी से बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मान्यता है कि कांच की बोतल में सिक्का डालकर रखें तो धन बढ़ता है।

पानी में रखने का फायदा

उत्तर दिशा में ना लगाएं, सूखने ना दें, कांट-छांट ना करें। पौधा मुरझाए, तो तुरंत बदलें। गलत दिशा या देखभाल से धन हानि हो सकती है।

ये गलतियां ना करें

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

