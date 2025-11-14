By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चांदी से बनी चीजें किस दिन खरीदना शुभ होता है?
हिंदू धर्म में चांदी का काफी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ धातुओं में गिना जाता है।
शुभ धातु
चांदी का इस्तेमाल ना सिर्फ आभूषणों में होता है, बल्कि पूजन सामग्री में भी होता है। चांदी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
धन और समृद्धि का प्रतीक
मान्यता है कि अगर सही दिन और मुहूर्त में चांदी खरीदी जाए, तो मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है।
मां लक्ष्मी की कृपा
आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के मुताबिक चांदी के सामान की खरीदारी के लिए कौन सा दिन शुभ होता है।
कब खरीदें?
खासतौर पर अक्षय तृतीया, धनतेरस, पूर्णिमा या किसी शुभ नक्षत्र के दौरान चांदी खरीदना बहुत लाभकारी माना जाता है।
शुभ दिन
चांदी धातु का कोई भी सामान खरीदने के लिए सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक पुष्य नक्षत्र को माना जाता है।
शुभ नक्षत्र
पुष्य नक्षत्र में चांदी का सामान खरीदने से घर में बरकत आती है और लाभ मिलता है।
बरकत
पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति बहुत प्रभावशाली होती है और इस दौरान चांदी की खरीदारी से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।
चंद्रमा की स्थिति
ज्योतिष की मानें, तो बृहस्पति को धन, ज्ञान और समृद्धि का ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरुवार के दिन भी चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है।
गुरुवार के दिन
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
