लालू यादव की कौन-सी बेटी सांसद है?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं।

कुल 9 बच्चे हैं

आज हम आपको लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती से मिलवा रहे हैं। मीसा का जन्म 22 मई 1976 में हुआ था। मीसा की उम्र 49 वर्ष है।

लालू यादव और उनकी वाइफ रबड़ी देवी के बाद सबसे पहले मीसा ही राजनीति में सक्रिय हुईं।

मौजूदा समय में वे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सांसद हैं।

एजुकेशन की बात करें तो मीसा भारती ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हुई है।

मीसा पेशे से डॉक्टर हैं, हालांकि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। मीसा ने इसकी भी वजह बताई थी।

मीसा डॉक्‍टरी की प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकीं क्‍योंकि पढ़ाई के बाद उनकी शादी हो गई थी। ऐसे में मीसा के मुताबिक दोनों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल था।

मीसा की शादी 1999 में शैलेश कुमार से हुई है थी, जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं।

आपको बता दें कि लालू ने अपनी सबसे बड़ी बेटा का नाम तब रखा था जब देश में इमरजेंसी लगी थी। उस समय MISA यानी Maintainance of Internal Security Act लगा था।

ऐसे में लालू यादव ने इसी के नाम पर अपनी बेटी का नाम मीसा रख लिया था।

