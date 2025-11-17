By Mohit
लालू यादव की कौन-सी बेटी सांसद है?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं।
कुल 9 बच्चे हैं
आज हम आपको लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती से मिलवा रहे हैं। मीसा का जन्म 22 मई 1976 में हुआ था। मीसा की उम्र 49 वर्ष है।
1976 में जन्मीं
लालू यादव और उनकी वाइफ रबड़ी देवी के बाद सबसे पहले मीसा ही राजनीति में सक्रिय हुईं।
माता-पिता के बाद
मौजूदा समय में वे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सांसद हैं।
कहां से सांसद?
एजुकेशन की बात करें तो मीसा भारती ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हुई है।
एजुकेशन कितनी?
मीसा पेशे से डॉक्टर हैं, हालांकि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। मीसा ने इसकी भी वजह बताई थी।
प्रैक्टिस नहीं की
मीसा डॉक्टरी की प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकीं क्योंकि पढ़ाई के बाद उनकी शादी हो गई थी। ऐसे में मीसा के मुताबिक दोनों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल था।
ये थी वजह
मीसा की शादी 1999 में शैलेश कुमार से हुई है थी, जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं।
1999 में शादी
आपको बता दें कि लालू ने अपनी सबसे बड़ी बेटा का नाम तब रखा था जब देश में इमरजेंसी लगी थी। उस समय MISA यानी Maintainance of Internal Security Act लगा था।
नाम है खास
ऐसे में लालू यादव ने इसी के नाम पर अपनी बेटी का नाम मीसा रख लिया था।
इस वजह से ही
