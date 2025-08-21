By Dheeraj Pal
मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करें?

दवाओं की जरूरत हर किसी को है। ऐसे में आज के समय में मेडिकल स्टोर सबसे सुरक्षित और फायदेमंद बिजनेस है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? चलिए जानते हैं?

मेडिकल स्टोर खोलने के लिए D.Pharma (Diploma in pharmacy) की डिग्री होनी चाहिए।

इसके अलावा आप B.Pharma (Bachelor of pharmacy) की डिग्री  हासिल करके मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं।

यह डिग्री किसी PCI (Pharmacy Council of India) से मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही होनी चाहिए। तभी ड्रग लाइसेंस मिलेगा।

वहीं, अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को बतौर लाइसेंस होल्डर रख सकते हैं।

लेकिन यह डिग्री आपके पास स्टोर में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए।

आप एक ड्रग लाइसेंस से सिर्फ एक ही मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। 

कुछ लोग एक लाइसेंस से 2-3 स्टोर चलाते हैं, जोकि गैरकानूनी है।

जांच में पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।

