By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025
मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करें?
दवाओं की जरूरत हर किसी को है। ऐसे में आज के समय में मेडिकल स्टोर सबसे सुरक्षित और फायदेमंद बिजनेस है।
फायदेमंद बिजनेस
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? चलिए जानते हैं?
कौन सा कोर्स करें?
मेडिकल स्टोर खोलने के लिए D.Pharma (Diploma in pharmacy) की डिग्री होनी चाहिए।
D.Pharma
इसके अलावा आप B.Pharma (Bachelor of pharmacy) की डिग्री हासिल करके मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं।
B.Pharma
यह डिग्री किसी PCI (Pharmacy Council of India) से मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही होनी चाहिए। तभी ड्रग लाइसेंस मिलेगा।
ड्रग लाइसेंस
वहीं, अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को बतौर लाइसेंस होल्डर रख सकते हैं।
रिजस्टर्ड फार्मासिस्ट
लेकिन यह डिग्री आपके पास स्टोर में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए।
डिग्री जरूरी
आप एक ड्रग लाइसेंस से सिर्फ एक ही मेडिकल शॉप खोल सकते हैं।
लाइसेंस
कुछ लोग एक लाइसेंस से 2-3 स्टोर चलाते हैं, जोकि गैरकानूनी है।
गैरकानूनी
जांच में पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।
जुर्माना हो सकता है
