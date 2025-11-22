By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 22, 2025

किस देश में होता है सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन?

चांदी एक कीमती धातु हैं। भारत में इस धातु से बने आभूषणों की खूब डिमांड होती है। 

चांदी

लेकिन क्या आप जानते  हैं कि चांदी का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? चलिए इसका जवाब जानते हैं।

ज्यादा उत्पादन कहां

मेक्सिको को दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक माना जाता है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 24% योगदान देता है।

मेक्सिको

लेकिन इसका इतिहास सिर्फ खनन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेक्सिको का शहर टैक्सको अपने प्रसिद्ध दस्तकारी वाले चांदी के आभूषणों के लिए भी प्रसिद्ध है।

प्रसिद्ध

जकाटेकास और डुरंगो जैसे ऐतिहासिक खनन क्षेत्र मेक्सिको को चांदी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

खनन क्षेत्र

लेकिन मेक्सिको के छोटे शहर टेक्सको को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की चांदी की राजधानी के रूप में जाना जाता है।

चांदी की राजधानी

इसकी संकरी गलियों में कई वर्कशॉप हैं, जहां कुशल कारीगर उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण बनाते हैं।

कुशल कारीगर

मेक्सिकन चांदी के गहने एज़्टेक और माया शैलियों जैसे कुंडलित आकृतियों, सर्प, सूर्य और पवित्र छवियों से प्रेरित हैं और अपने अद्वितीय डिजाइन के लिए जाने जाते हैं।

प्रेरित

यह डिजाइन इतिहास को कला के साथ जोड़ती है, जो न केवल एक आभूषण बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाती है।

प्रतीक

मैक्सिकन कारीगर फ़िरोज़ा, ओनिक्स, जेड, फायर ओपल, लाल जैस्पर और नीलमणि जैसे सुंदर रत्नों को जड़कर चांदी के गहनों की सुंदरता बढ़ाते हैं।

रत्न

