अनार का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है?
अनार सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।
अनार
इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।
पोषक तत्व
रोजाना अनार का सेवन करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है।
फायदे
अनार का सेवन भारत सहित दुनिया के कई देशों में किया जाता है।
कई देशों में किया जाता है सेवन
क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन किस देश में होता है।
किस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन?
अगर नहीं पता तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
FAO और रिसर्च गेट की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सर्वाधिक अनार का उत्पादन करने वाला देश कोई और नहीं, बल्कि अपना भारत है।
भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन
जी हां, सही पढ़ा आपने। पूरी दुनिया में सर्वाधिक अनार का उत्पादन भारत में होता है।
टॉप पर इंडिया
भारत में हर साल अनार का उत्पादन 2.8 मिलियन मीट्रिक टन होता है। भगवा और गणेश जैसी किस्में अपने चमकीले छिलके, मीठे स्वाद और लंबी शेल्फ-लाइफ के कारण निर्यात के लिए खास तौर पर लोकप्रिय हैं।
हर साल इतनी पैदावार
