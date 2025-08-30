By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 30, 2025
LIVE HINDUSTAN News
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किश देश में होता है?
प्याज में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह हमारी प्रमुख खाद्य जरूरतों में से एक है।
प्याज
प्याज को मसाले से लेकर सब्जी की तरह कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
कई तरह से इस्तेमाल
रोजाना प्याज का सेवन करने से सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं।
फायदे
प्याज गर्मियों में लू से बचाने के साथ-साथ और भी कई तरीके से लाभकारी है।
लू से बचाने में सहायक
प्याज का रोजाना सेवन तो करते हैं लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किस देश में होता है।
सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में
अगर आप नहीं जानते है कि दुनिया में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन कौन सा देश करता है तो आइए आपको इसके बारे में हम जानकारी देते हैं।
जानिए
आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करने वाला कोई और नहीं, बल्कि अपना देश भारत है।
भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन
जी हां, सही पढ़ा आपने। भारत में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है।
सर्वाधिक उत्पादन वाला देश
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। यह दुनिया के कुल प्याज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। भारत से ताजे प्याज के साथ-साथ इसके प्रोसेस्ड रूप (जैसे फ्लेक, पाउडर, पेस्ट) का भी निर्यात किया जाता है।