किस देश में है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जानें खासियत

दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिस देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो चाहे ऊंची दीवार हो, या इमारत।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस देश में है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भारत में बना है। इस पुल का नाम चिनाब ब्रिज है। यह जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में, चिनाब नदी की तेज धाराओं के ऊपर बना है।
चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जो एफिल टॉवर से भी ऊंचा है।
यह पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना (USBRL) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे का अबतक का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट माना गया है।
ब्रिज के डिजाइन की बात करें तो स्टील आर्च ब्रिज है, जिसकी लंबाई 1315 मीटर है और यह नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है।
इसे बनाने के लिए लगभग 28660 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये-20 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान और तेज हवाओं का भी सामना कर सकता है।
यहां तक की इसे 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है।
इस पुल बम विस्फोट जैसे खतरे से बचाने के लिए भी स्पेशल तरीके से बनाया गया है। इसमें सेंसर लगा है जो मौसम और अन्य खतरों की जानकारी पहले ही दे देगा।
