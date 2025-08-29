किस देश में हैं सबसे ज्यादा सुअर? जानें भारत किस नंबर पर

By Dheeraj Pal
सुअर एक ऐसा जानवर है, जो मांस उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी होती है।

भारत ही नहीं कई देशों में सुअर पाले जाते हैं। वैसे सुअर खेतों या जंगल में रहते हैं और गंदगी में लोटते हैं। वे बहुत साफ-सुथरे जानवर होते हैं।

उनका मिट्टी या कीचड़ में लोटने का कारण गंदगी नहीं बल्कि ठंडक पाना और त्वचा को धूप व कीड़ों से बचाना होता है। 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो वर्तमान में दुनिया भर में सुअरों की आबादी लगभग 78 करोड़ है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर किस देश में पाए जाते हैं।

बताते चलें कि चीन में सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार चीन में करीब 40-45 करोड़ सुअर हैं।

चीन के बाद सुअर पालन में यूरोपीय संघ, मुख्यत: जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस, पोलैंड और अमेरिका का नंबर आता है।

भारत की बात करें, तो यहां असम राज्य में सुअरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार असम में 21 लाख से अधिक सुअर हैं।

असम के बाद झारखंड  (12.8 लाख) और मेघालय (7.1 लाख) का नंबर आता हैं। पूर्वोत्तर भारत में सूअर पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है।

वैज्ञानिकों ने पाया है कि सुअर 20 से ज्यादा तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, जिससे वे भावनाएं और चेतावनी देते हैं।

