दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते किस देश में है?
भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में लोग घरों में कुत्ता पालते हैं। लोग इन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं।
परिवार का हिस्सा
इंसानों और पालतू कुत्तों में खूब बनती भी है। ये घर की रखवाली भी करते हैं और इंसानों को कई खतरों से बचाते भी हैं।
इंसानों संग दोस्ती
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते किस देश में पाए जाते हैं? चलिए इन देशों की लिस्ट देखते हैं।
कहां है सबसे ज्यादा कुत्ते
अमेरिका वो पहला देश है जहां सबसे ज्यादा कुत्ते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यहां करीब 7.58 करोड़ कुत्ते हैं।
अमेरिका
अमेरिका में डॉग पार्क, ग्रूमिंग सेंटर और सख्त एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के जरिए इनकी देखभाल होती है। पालतू जानवरों पर क्रूरता के मामलों में यहां कड़ी सजा दी जाती है।
प्रोटेक्शन लॉ
दूसरे नंबर पर ब्राजील का नाम आता है। इस देश में करीब 3.57 करोड़ कुत्ते मौजूद हैं।
ब्राजील
तीसरे स्थान पर चीन है, जहां 2.74 करोड़ कुत्ते पाए जाते हैं। यहां पहले पालतू कुत्तों पर कई पाबंदियां थीं, लेकिन अब पेट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है।
चीन
भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। यहां लगभग 1.53 करोड़ कुत्ते हैं, जिनमें से ज्यादातर आवारा हैं।
भारत
इसके बाद रूस का नंबर आता है, जहां लगभग 1.5 करोड़ कुत्ते हैं। जापान में करीब 1.2 करोड़ है।
रूस और जापान
