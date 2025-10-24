By Vimlesh Kumar Bhurtiya
विश्व में सबसे अधिक शाकाहारी लोग किस देश में हैं?

खाने पीने को लेकर हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई शाकाहारी होता है तो कोई मांसाहारी।

शाकाहारी

दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जबाव ज्यादातर लोग जानना चाहते होंगे?

सबसे ज्यादा शाकाहारी किस देश में?

दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां शाकाहारी लोगों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। उन देशों में भारत भी आता है।

ज्यादातर लोग शाकाहारी

आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं।

जानिए

विश्व एटलस के अनुसार, भारत में शाकाहार की दर दुनिया में सबसे अधिक है।

भारत

आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की 38% आबादी शाकाहारी है।

38 फीसदी लोग शाकाहारी

भारत में मांस की दुकानें भी दुनिया में सबसे कम हैं।

मांस की दुकानें सबसे कम

भारत में खाद्य दुकानों या बाजारों के अलावा करीब 1000 शाकाहारी होटल्स मौजूद हैं।

1000 से अधिक शाकाहारी होटल

राजस्थान 74.9%, हरियाणा, 69.25%, पंजाब 66.75% और गुजरात 60.95% भारत के सर्वाधिक शाकाहारी लोगों वाले राज्य हैं।

सर्वाधिक शाकाहारी लोगों वाले राज्य

