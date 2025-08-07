By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 07, 2025
दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है?
सोना एक कीमती धातु होता है। इसका भंडार किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है।
दुनिया के सभी बड़े देश सोने का भंडार करते हैं, ताकि आर्थिक संकट आ जाए तो सोने का इस्तेमाल किया जा सके।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है।
सरकारी खजाने की बात करें, तो अमेरिका के पास 8133.5 टन सोना है।
इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का। इस देश के पास करीब 3351 टन सोना है।
वहीं, तीसरे पर इटली है। इस देश के सरकारी खजाने में 2452 टन सोना हैं।
भारत की बात करें, तो यहां सरकारी तौर पर 876 टन से ज्यादा सोना है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत के मंदिरों और घरों में लोगों के पास अमेरिकी सरकार के खजाने से भी ज्यादा सोना रखा हुआ है।
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर जैसे मंदिरों में 4000 टन से ज्यादा सोना रखा हुआ है।
