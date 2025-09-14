By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
दुनिया के किन देशों में नहीं है संसद?
करीब हर एक देश में संसद मौजूद है। हालांकि इन सभी का रूप एक दूसरे से अलग हो सकता है।
संसद
भारत का संसद नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां संसद नहीं है।
भारतीय संसद
वेस्ट एशिया के एक बेहद जरूरी देश सऊदी अरब में कोई संसद नहीं है।
सऊदी अरब
सऊदी अरब में शासन शाही परिवार के हाथ में है।
शासन
इसके अलावा दुनिया के सबसे छोटे देश यानी वेटिकन सिटी में भी संसद नहीं है।
वेटिकन सिटी
यहां शासन पूरी तरह पोप के हाथ में है और कोई संसद नहीं है।
पोप के हाथ में
संयुक्त अरब अमीरात में भी संसद नहीं है। यहां शासन फेडरल नेशनल काउंसिल देखती है। लेकिन इसके सदस्यों की पूरी शक्ति सीमित और अधिकांश नियुक्ति होती है।
संयुक्त अरब अमीरात
कतर में भी पहले संसद नहीं थी, लेकिन अब एडवायजरी काउंसिल बना है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित हैं।
कतर
इसके अलावा बाकी खाड़ी देशों में संसद जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन शक्तियां बहुत कम है।
खाड़ी देश
बताते चलें कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन की है। इनमें कुल 2980 सदस्य हैं।
सबसे बड़ी संसद
भारतीय नोटों के पीछे कितनी भाषाएं लिखी हुई है?
Click Here