By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 15, 2025

उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है चाय का शहर?

उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।

उत्तर प्रदेश

यह प्रदेश अपनी विविधता और विशेष लोक प्रवृत्तियों के लिए भी जाना जाता है।

विशेष पहचान

भारत में बड़े पैमाने पर चाय पी जाती है। चाय का जिक्र हो और उत्तर प्रदेश का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है।

चाय का सेवन

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चाय पी जाती है।

बड़े पैमाने पर चाय की खपत

लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर को चाय का शहर भी कहा जाता है।

चाय का शहर किसे कहते हैं?

इस तथ्य को बहुत कम लोग जानते हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश के कम लोगों को ही इसके बारे में जानकारी होगी।

कम लोगों को जानकारी

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाय का शहर कहा जाता है।

जानिए

यूपी के कानपुर को चाय का शहर भी कहा जाता है। हालांकि, यह आधिकारिक नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी यह पहचान भी है।

कानपुर

कानपुर शुरू से ही चाय के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां ब्रिटिश समय से ही चाय के बगानों से पहुंचने वाली चायपत्ती का व्यापार व वितरण होता है, जिसे राज्य के अन्य जिलों में पहुंचाया जाता है। 

चाय के व्यापार का प्रमुख केंद्र

