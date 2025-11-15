By Vimlesh Kumar Bhurtiya
उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है चाय का शहर?
उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
यह प्रदेश अपनी विविधता और विशेष लोक प्रवृत्तियों के लिए भी जाना जाता है।
भारत में बड़े पैमाने पर चाय पी जाती है। चाय का जिक्र हो और उत्तर प्रदेश का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चाय पी जाती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर को चाय का शहर भी कहा जाता है।
इस तथ्य को बहुत कम लोग जानते हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश के कम लोगों को ही इसके बारे में जानकारी होगी।
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाय का शहर कहा जाता है।
यूपी के कानपुर को चाय का शहर भी कहा जाता है। हालांकि, यह आधिकारिक नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी यह पहचान भी है।
कानपुर शुरू से ही चाय के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां ब्रिटिश समय से ही चाय के बगानों से पहुंचने वाली चायपत्ती का व्यापार व वितरण होता है, जिसे राज्य के अन्य जिलों में पहुंचाया जाता है।
