By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
भारत के किस शहर को कहा जाता है 'वाइन सिटी'?
दस-पंद्रह साल पहले अगर कोई भारतीय वाइन टेस्ट करना चाहता था तो देश में उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
वाइन टेस्ट
अगर वो हर हाल में अपनी यह ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो उसे फ्रांस, इटली और कैलिफोर्निया जैसे वाइन बनाने वाले किसी जगह की यात्रा करनी पड़ती है।
यात्रा
लेकिन अब देश में ही ऐसा एक शहर मौजूद है, जहां जाकर भारतीय या कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट स्थानीय रूप से उत्पादित वाइन का स्वाद ले सकते हैं।
वाइन का स्वाद
इस शहर को वाइन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस शहर का नाम नासिक है।
नासिक
यह भारत का वह शहर है जहां शराब काफी पहले से बनाई जाती रही है। लेकिन नासिक पिछले डेढ़ दशक में भारत की ‘वाइन राजधानी’ के रूप में उभरा है।
वाइन राजधानी
इसी स्थान पर सोमरस (सोम पौधों के अर्क से बना एक नशीला पेय) नामक कुछ पौराणिक अमृत गिरा था।
सोमरस
आज नासिक भारत में वाइन उत्पादन का मुख्य केंद्र है, इसलिए इस शहर के लिए ‘वाइन कैपिटल‘ का तमगा एकदम उपयुक्त है।
मुख्य केंद्र
भारत में बनने वाली वाइन का एक बड़ा हिस्सा इसी शहर में तैयार किया जाता है।
हिस्सा
अकेले इस शहर में 52 वाइनरी हैं, जिसे चलाने के लिए 8000 एकड़ जमीन पर अंगूर की खेती की जाती है।
अंगूर की खेती
अगर नासिक के आसपास मौजूद सभी तरह के अंगूर की बागवानी की बात करें तो उसका कुल क्षेत्रफल 18000 एकड़ के करीब है।
बागवानी
रविवार के ये खास उपाय बदल देंगे किस्मत, तेजी से होंगे काम पूरे!
Click Here