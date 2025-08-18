By Deepali Srivastava
भारत का पहला और आखिरी शहर कौन सा है
भारत खूबसूरत देश है, जो अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के लिए जाना जाता है।
भारत
भारत देश में कई शहर और गांव बसे हुए हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर हैं।
कई शहर-गांव
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला और आखिरी शहर कौन सा है। चलिए हम आपको बताते हैं।
पहला-आखिरी शहर
भारत में जब ब्रिटिश राज था तब खुदाई में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1920 में पंजाब प्रांत में हड़प्पा मिला, जो अब पाकिस्तान में है।
हड़प्पा
पुराना शहर
पौराणिक कथाओं को मानें, तो भारत का पुराना शहर काशी है। जिसे शिव पुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसका जिक्र वेदों-पुराणों में भी है।
आखिरी शहर
भारत का आखिरी शहर कन्याकुमारी को माना जाता है। यहां मौजूद धनुषकोडी को आखिरी सड़क कहा जाता है।
अंतिम गांव
उत्तराखंड का माणा गांव सबसे आखिरी गांव माना जाता है। ये गांव काफी सुंदर है। यहां लोग घूमने जाते हैं।
आखिरी दुकान
भारत में आखिरी दुकान भी मौजूद है और इसका नाम है हिन्दुस्तान की अंतिम दुकान। चमोली जिले में ये चीनी सीमा से कुछ दूरी पर है।
आखिरी रेलवे स्टेशन
भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन हबीबपुर इलाके में बना सिंहाबाद है। ये सबसे पुराना और आखिरी है।
ऊंचा गांव
देश का सबसे ऊंचा गांव है कॉमिक। ये स्पीति घाटी में बसा है। यहां पर गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया गया है।
