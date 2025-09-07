By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
भारत के किस शहर में नहीं है ट्रैफिक लाइट?
देश में बड़े-बड़े शहर ट्रैफिक से परेशान हैं, जिसके चलते हर जगह सिग्नल लगाए गए हैं।
ट्रैफिक से परेशान
लेकिन क्या आप देश में एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां एक भी सिग्नल नहीं है?
नहीं है एक भी सिग्नल
पूरे भारत में कोटा ही वो इकलौता शहर है, जहां आपको एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी। यह राजस्थान राज्य में स्थित है।
कोटा
कोटा ने जानबूझकर ट्रैफिक लाइट से दूरी बनाई है।
दूरी
इसकी जगह यहां यातायात को सुचारु रखने के लिए गोल चक्कर और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चौराहों का इस्तेमाल किया जाता
डिजाइन
यह फैसला शहर की बसावट के वक्त ही लिया गया था, ताकि शहर की बढ़ती आबादी के बावजूद सड़कों पर जाम न लगे।
आबादी
ट्रैफिक लाइट न होने से यहां के लोगों को कई फायदे मिलते हैं । इससे न केवल गाड़ियों का आना-जाना तेज होता है, बल्कि पेट्रोल और डीजल की भी बचत होती है।
फायदे
पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी यातायात को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
भूमिका
गोल चक्करों पर खास ट्रैफिक नियम और जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। जिससे लोग आपसी तालमेल से यातायात को सुलभ बनाते हैं।
अभियान
कोटा को देशभर में खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए पहचाना जाता है। यहां लाखों छात्र हर साल अपने सपनों को पूरा करने आते हैं।
पहचान
किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा युवा?
Click Here