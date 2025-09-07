भारत के किस शहर में नहीं है ट्रैफिक लाइट?

By Dheeraj Pal
देश में बड़े-बड़े शहर ट्रैफिक से परेशान हैं, जिसके चलते हर जगह सिग्नल लगाए गए हैं।

लेकिन क्या आप देश में एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां एक भी सिग्नल नहीं है?

पूरे भारत में कोटा ही वो इकलौता शहर है, जहां आपको एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी। यह राजस्थान राज्य में स्थित है।

कोटा ने जानबूझकर ट्रैफिक लाइट से दूरी बनाई है।

इसकी जगह यहां यातायात को सुचारु रखने के लिए गोल चक्कर और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चौराहों का इस्तेमाल किया जाता

यह फैसला शहर की बसावट के वक्त ही लिया गया था, ताकि शहर की बढ़ती आबादी के बावजूद सड़कों पर जाम न लगे।

ट्रैफिक लाइट न होने से यहां के लोगों को कई फायदे मिलते हैं । इससे न केवल गाड़ियों का आना-जाना तेज होता है, बल्कि पेट्रोल और डीजल की भी बचत होती है।

पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी यातायात को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

गोल चक्करों पर खास ट्रैफिक नियम और जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। जिससे लोग आपसी तालमेल से यातायात को सुलभ बनाते हैं।

कोटा को देशभर में खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए पहचाना जाता है। यहां लाखों छात्र हर साल अपने सपनों को पूरा करने आते हैं।

